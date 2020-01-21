Челси – Арсенал: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Челси в рамках 24-го тура чемпионата Англии принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"

Матч 24-го тура АПЛ Челси – Арсенал начался в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон – Канте, Жоржинью, Ковачич – Хадсон-Одой, Абрахам, Виллиан

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Маунт, Баркли, Педро, Батшуаи

Арсенал: Лено – Беллерин, Мустафи, Луис, Сака – Торрейра, Джака – Пепе, Озил, Мартинелли – Ляказетт

Запасные: Мартинес, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Уиллок, Гендузи, Нкетиа