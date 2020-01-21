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Челси – Арсенал: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

21 января 22:10 776 Читати українською
Челси – Арсенал: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
Челси – Арсенал: онлайн-видеотрансляция матч АПЛ

Челси в рамках 24-го тура чемпионата Англии принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"

28’ Жоржиньо
84’ Сесар Аспиликуэта
 
Давид Луис 26’
Габриэл Мартинелли 63’
Эктор Бельерин 88’
26’ Давид Луис
28’ Жоржиньо
63’ Габриэл Мартинелли
84’ Сесар Аспиликуэта
88’ Эктор Бельерин

Матч 24-го тура АПЛ Челси – Арсенал начался в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон – Канте, Жоржинью, Ковачич – Хадсон-Одой, Абрахам, Виллиан

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Маунт, Баркли, Педро, Батшуаи

Арсенал: Лено – Беллерин, Мустафи, Луис, Сака – Торрейра, Джака – Пепе, Озил, Мартинелли – Ляказетт

Запасные: Мартинес, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Уиллок, Гендузи, Нкетиа

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