Челси – Арсенал: прогноз на финал Лиги Европы 2018/19

Челси и Арсенал сыграют в финале Лиги Европы 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Челси – Арсенал начнется 29 мая на Олимпийском стадионе в городе Баку (Азербайджан). Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

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Челси – Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы 2018/19

Эксперты букмекера BWin отдают предпочтение Челси. Коэффициент на победу команды Маурицио Сарри в основное время – 2,40, тогда как триумф Арсенала оценивается в 3,00. Коэффициент на ничью – 3,30. На то, что Челси завоюет Кубок Лиги Европы в экстра-тайме или серии пенальти, принимают ставки с коэффициентом 1,67, тогда как победа "канониров" оценивается в 2,15.

Специалисты конторы William Hill примерно такого же мнения. Победа Челси в основное время оценивается в 2,40 Арсенала – в 3,00. Ничья – 3,30. Итоговый успех "синих" оценили в 1,67, команды Эмери – 2,10.

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Напомним, в полуфинале Арсенал выбил из Лиги Европы Валенсию, а Челси прошел Айнтрахт. К слову, в 1/8 финала жертвой Челси стало киевское Динамо, которое проиграло лондонцам 0:8 по итогам двух матчей (0:3 в Лондоне и 0:5 в Киеве).