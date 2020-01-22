Арсенал в зрелищном матче спас ничью с Челси – "канониры" 70 минут провели в меньшинстве

Челси в рамках матча 24-го тура АПЛ не смог удержать победу над Арсеналом (2:2).

Арсенал попытался начать поединок активно, но ничего опасного создать не удалось. Атакующий пыл гостей затух минут за пять, а уже на 7-й Челси мог открывать счёт в результате красивой комбинации с пасами пяткой и ударом Ковачича с линии штрафной – его успели заблокировать. К 16-й минуте "аристократы" имели в активе целый вагон моментов: Кристенсен замыкал головой подачу с углового (мимо дальнего угла), Абрахам ней же с нескольких метров отправил мяч в руки Лено, а Хадсон-Одой с левого фланга закрутил сферу за шиворот голкиперу – перекладина!

Арсенал банально не мог вылезти из собственной половины поля, раз за разом ошибаясь под высоким прессингом Челси. На 25-й минуте это вылилось в катастрофу: Мустафи неудачно сбросил мяч назад, Абрахам его перехватил, а Давид Луис снес Тамми у своих ворот – красная карточка и пенальти! Его уверенно реализовал Жоржинью.

Как ни странно, но вдесятером гости стали играть более дисциплинированно, в последние 20 минут первого тайма позволив "аристократам" создать всего один голевой момент – это Хадсон-Одой выстрелил с подъёма метров с 20-ти в дальний угол, заставив Лено исполнять красивый сейв. До перерыва по воротам "канониров" прошло ещё несколько ударов, однако ни один из них опасным не был. Челси доминировал, но не добил Арсенал.

На старте второго тайма хозяева могли удвоить своё преимущество, но удар Канте из пределов штрафной заблокировал Мустафи – возможно, рукой. Арбитр проигнорировал этот эпизод, а дальнейшие атаки Челси неожиданно дали сбой. Катая мяч практически в чужой штрафной, подопечные Фрэнка Лемпарта не создавали моментов у ворот Лено, а на 62-й минуте Арсенал ещё и сравнял счёт: Мустафи вынес мяч в центр, Канте упал при перехвате, а Мартинелли благодаря неудачи француза вылетел на свидание с Кепой – 1:1!

Это был предпоследний острый выпад "канониров" в матче, но у "аристократов" с организацией опасных эпизодов тоже не клеилось. Первая реальная возможность увидеть гол произошла аж на 72-й минуте, когда Виллиан мощно выстрелил с острого угла – Лено парировал. На 80-й забивать мог Баркли, однако и его удар головой с нескольких метров голкипер вытащил. Микель Артета всё понял, бросив в бой центрбэка Холдинга, но на 84-й минуте случилось то, что должно было случиться: Хадсон-Одой прострелил с левого фланга на линию вратарской, а Аспиликуэта замкнул в касание – 2:1!

Арсенал пошёл ва-банк, забыв об обороне. Очень неожиданно для всех это принесло успех: Беллерин на 87-й минуте сместился на линию штрафной и филигранным ударом отправил мяч точно в дальний угол – 2:2!

Теперь уже Челси нужно было лететь в атаку,что едва не вылилось в гол Батшуаи на 89-й – бельгиец замкнул прострел с правого фланга неточным выстрелом с близкой дистанции! В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Челси остался на четвёртой позиции в турнирной таблице, имея 40 очков в активе, а Арсенал, набрав 30, поднялся на десятую строчку.