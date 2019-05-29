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Челси – Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы 2018/19

07:30 151 Читати українською
Челси – Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы 2018/19
Челси – Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы 2018/19 29.05.2019

Челси и Арсенал сыграют в финале Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Челси – Арсенал начнется 29 мая на Олимпийском стадионе в городе Баку (Азербайджан). Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

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Поединок Челси – Арсенал онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:45. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги Европы 2018/19.

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Напомним, в полуфинале Арсенал выбил из Лиги Европы Валенсию, а Челси прошел Айнтрахт. К слову, в 1/8 финала жертвой Челси стало киевское Динамо, которое проиграло лондонцам 0:8 по итогам двух матчей (0:3 в Лондоне и 0:5 в Киеве).

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Челси – Арсенал: анонс финала Лиги Европы
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