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Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов

29 мая 23:27 579 Читати українською
Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов
Челси – Арсенал – видео голов

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19. Смотрите видео голов финального матча Челси – Арсенал.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Поединок проходил в Баку на Олимпийском стадионе. Это уже третья встреча команд в сезоне 2018/19 – в рамках чемпионата Англии лондонские команды обменялись домашними победами (Челси одолел "канониров" 3:2, а Арсенал ответил победой 2:0).

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19

Счет на 49-й минуте матча открыл Челси. Оливье Жиру после подачи Эмерсона ударом головой отправил мяч в ворота Чеха.

Видео гола Жиру:

На 60-й минуте Педро после передачи Азара забил второй гол в ворота Арсенала. Испанец пробил в касание и поразил дальний угол.

Видео гола Педро:

На 64-й минуте Челси заработал пенальти. Жиру сбили в штрафной, а Эден Азар, который, вероятно, проводил последний матч за клуб, довел счет до разгромного.

Видео гола Азара:

Практически тут же Арсенал сократил разрыв в счете. Ивоби классным ударом в дальний угол отквитал один мяч.

Видео гола Ивоби:

На 72-й минуте Азар оформил дубль.

Видео гола Азара:

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Челси – Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы 2018/19
29 мая
4583
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