Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19. Смотрите видео голов финального матча Челси – Арсенал.

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Поединок проходил в Баку на Олимпийском стадионе. Это уже третья встреча команд в сезоне 2018/19 – в рамках чемпионата Англии лондонские команды обменялись домашними победами (Челси одолел "канониров" 3:2, а Арсенал ответил победой 2:0).

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19

Счет на 49-й минуте матча открыл Челси. Оливье Жиру после подачи Эмерсона ударом головой отправил мяч в ворота Чеха.

Видео гола Жиру:

На 60-й минуте Педро после передачи Азара забил второй гол в ворота Арсенала. Испанец пробил в касание и поразил дальний угол.

Видео гола Педро: