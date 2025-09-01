Челси на своем официальном сайте объявил о подписании Факундо Буонанотте на правах аренды из Брайтона. Аренда рассчитана на один сезон.

Буонанотте, который может действовать как на позиции "десятки", так и на фланге, провел кампанию 2024/25 в аренде в Лестере и забил шесть голов в своих 35 матчах за "лис".

На международной арене Буонанотте дебютировал за сборную Аргентины в 2023 году, выйдя на поле в матче против Индонезии, завершившемся победой со счетом 2:0. Его второе выступление состоялось в следующем году в матче против Сальвадора, который завершился победой со счетом 3:0.