Челси в рамках матча 23-го тура АПЛ 2023/24 принимает Вулверхэмптон. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 23-го тура АПЛ 2023/24 между Челси и Вулверхэмптоном начнется в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports. Команды соседствуют в турнирной таблице АПЛ – Челси десятый, а Вулвз на одну строчку ниже и имеют на 2 очка меньше.

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Стартовые составы:

Челси:

Вулверхэмптон: