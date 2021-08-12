Гол в ворота лондонского Челси в битве за Суперкубок УЕФА стал особенным для нападающего испанского Вильярреала Жерара Морено.

Форвард стал лучшим бомбардиром в истории "Желтой субмарины", сообщает Squawka Football.

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Морено забил во втором тайме и перевел игру в овертайм. Теперь в его активе 83 мяча во всех турнирах за Вильярреал. В списке бомбардиров левантийцев всех времен нападающий превзошел итальянца Джузеппе Росси. Тот защищал цвета Вильярреала в 2007-2013 гг.

Отметим, что Жерар Морено попал в структуру "Желтой субмарины" в 18 лет. Нынешний сезон станет для него 6-м в первой команде. Также он защищал цвета дубля и третьей команды Вильярреала, играл в аренде за Мальорку, а еще три сезона отбегал в Эспаньоле.

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