Наставник Вильярреала Унаи Эмери не делает трагедии из неудачи в матче за Суперкубок УЕФА против Челси (1:1, 5:6 по пен.).

"Мы говорили о том, насколько нам выпала большая честь сыграть в этом Суперкубке. У меня была такая возможность раньше, но не все игроки и тренеры ее получают. Нужно играть с лучшими командами мира, чтобы оставаться конкурентоспособными.

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Была одна вещь, которая не подлежит обсуждению: выполнять оборонительную работу, и моя команда это сделала. Пропущенный гол стал следствием одной из немногих ошибок, которые мы могли сделать. Впрочем, мы нашли моменты и забили свой мяч. Каждая игра требует от вас различной адаптации. Способность этой команды быть хамелеоном в одной и той же игре помогает нам находить ответы.

Это был особый день для всех болельщиков Вильярреала. Теперь клуб хочет сделать скачок в Лиге чемпионов. Мы хотим продолжать строить прочную структуру, чтобы команда достойно выступила в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке", – приводит слова Эмери сайт Вильярреала.

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