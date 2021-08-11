"Со стартовым составом сможем определиться только после сегодняшней тренировки. Парехо, Коклен и Чуквуэзе точно не сыграеют. Кто-то пока вообще не тренировался, но из-за своего значения все равно может оказаться на скамейке.

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Пау Торрес вернулся после Евро и Олимпиады, но он готов к завтрашнему матчу, все хорошо. Мы гордимся возможностью представлять Ла Лигу, президента, болельщиков и весь испанский футбол.

Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча.

Возможно, этот Челси сильнее, пусть даже тогда он выиграл Лигу Европу. Каждый клуб, который не попадает в Лигу чемпионов, но играет в Лиге Европы, должен быть силен. учиться и расти. Челси выиграл тогда трофей, а затем дорос до победы в Лиге чемпионов, что предполагает, что эта команда сильнее. Игра с клубными чемпионами Европы дает нам дополнительную мотивацию", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Челси – Вильярреал состоится в Белфасте в среду, 11 августа. Начало поединка в 22:00.

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