Челси – Уотфорд – 3:0 – видео голов и обзор матча

В рамках 33-го тура АПЛ Челси разгромил Уотфорд и поднялся в топ-4. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Уотфорд.

Жиру открыл счет в первом тайме коварным ударом из-под защитника после паса Баркли. Перед перерывом Пулишич заработал пенальти, а Виллиан уверенно его реализовал, а тот же Баркли классным ударом под перекладину установил окончательный счет в матче.

Челси разгромил Уотфорд, Арсенал переиграл Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед перестрелял Борнмут: 33-й тур АПЛ, суббота

Таким образом, Челси набрал 57 очков и поднялся на 4 место, обогнав Манчестер Юнайтед, Уотфорд с 28 пунктами остался рядом с зоной вылета.