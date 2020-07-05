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Челси – Уотфорд – 3:0 – видео голов и обзор матча

5 июля 11:10 - Читати українською
Челси – Уотфорд – 3:0 – видео голов и обзор матча
Челси – Уотфорд – 3:0 – видео голов и обзор матча / фото ФК Челси

В рамках 33-го тура АПЛ Челси разгромил Уотфорд и поднялся в топ-4. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Уотфорд.

28’ Оливье Жиру
43’ Виллиан
90+2’ Росс Баркли
 
28’ Оливье Жиру
43’ Виллиан
90+2’ Росс Баркли

Жиру открыл счет в первом тайме коварным ударом из-под защитника после паса Баркли. Перед перерывом Пулишич заработал пенальти, а Виллиан уверенно его реализовал, а тот же Баркли классным ударом под перекладину установил окончательный счет в матче.

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Таким образом, Челси набрал 57 очков и поднялся на 4 место, обогнав Манчестер Юнайтед, Уотфорд с 28 пунктами остался рядом с зоной вылета.

blog_ava
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Англия Видеоновости Челси Челси Уотфорд Уотфорд Челси - Уотфорд
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