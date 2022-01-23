"Я не люблю проигрывать, мне всегда сложно справиться с поражениями, но я думаю, что было важно добиться серии из девяти матчей без поражений.

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На данный момент наше отставание от таких команд как Челси очень серьезное. И команда, и состав. Я горжусь приложенными усилиями. Мы старались сделать все, но иногда этого мало. Особенно против таких команд. Сейчас между нами и топ-клубами есть большая разница.

Отмененный гол Кейна? Очень сложно комментировать. Не хочу оценивать решение арбитра, но отменять такой гол в Англии... Это невероятно для меня.

Возможно, меня сильнее разочаровала желтая карточка, полученная Тангангом, потому что, как я считаю, он сыграл чисто", – цитирует Конте ВВС.

Сейчас Тоттенхэм остается на 7-й строчке АПЛ, Челси – 3-й.

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