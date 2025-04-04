Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Палмер подал с левого фланга, а Энцо Фернандес выиграл воздух и пробил головой точно в цель – 1:0! Для Коула это первое результативное действие с 14 января.

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Челси сумел удержать преимущество и вернулся в зону Лиги чемпионов, опередив Манчестер Сити на одно очко, а Ньюкасл – на два. Тоттенхэм остался с 34 баллами – столько же имеют Эвертон и Вест Хэм, которые сейчас занимают 15-е и 16-е места соответственно.

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