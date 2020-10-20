Испанский защитник "синих" Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от дебютного матча своей команды в новом сезоне Лиги чемпионов против Севильи.

"Мы можем и способны бороться за все. У нас произошли изменения в команде, но с 2012 года у меня сохраняется уверенность, что мы способны бороться за все.

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В этом году начало в Премьер-лиге получилось не таким, как мы хотели, но Лига чемпионов открывает новые возможности. Севилья победила Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне в Лиге Европы. Они хотят контролировать ход игры. После потери мяча они стараются как можно быстрее вернуть его себе.

Я знаю тренера Севильи по игре в сборной. Я жду тяжелого матча, но мы – Челси, мы – играем дома и должны быть готовы к бою", – сказал Аспиликуэта в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, уже сегодня, 20 октября, подопечные Фрэнка Лэмпарда на своем поле будут принимать победителя Лиги Европы – Севилью. Начало матча в 22:00.

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