Мадридский Реал получил положительные новости клубного лазарета перед вторым полуфиналом Лиги чемпионов против Челси.

Серхио Рамос и Ферлан Менди начали работать с мячом и могут сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Челси, информирует Marca.

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"Сливочные" также могут рассчитывать на Феде Вальверде – хавбек уже сдал отрицательный тест на коронавирус и ожидает результат второго. Варан же должно пройти МРТ, после чего определится характер повреждения.

К слову, поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Челси – Реал запланирован на 5 мая, начало в 22:00.

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