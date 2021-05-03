Наставник лондонского Челси Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья защитника Антонио Рюдигера и полузащитника Матео Ковачича накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Относительно Рюдигера, думаю, он сыграет в защитной маске.

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В субботу он тренировался в маске, поэтому ему нужно привыкнуть к ней. К сожалению, Ковачич, вероятнее всего, не сможет сыграть", – цитирует коуча официальный сайт клуба.

Напомним, что немецкий центрбек получил травму лица в мадридской дуэли команд неделю назад. В свою очередь хорватский хавбек не играл с начала апреля, недавно полностью восстановился, но в прошлую пятницу почувствовал дискомфорт в месте травмы. Врачи решили не форсировать подготовку Ковачича.

К слову, матч Челси – Реал состоится в среду, 5 мая. Начало поединка в 22:00. Первый матч завершился вничью 1:1.

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