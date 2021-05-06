Полузащитник Челси Мейсон Маунт отметился забитым голом в ворота Реала в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Маунт стал первым англичанином, который отличился в полуфинале Лиги чемпионов за последние 10 лет, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Челси – Реал Мадрид – 2:0 – видео голов и обзор матча

Последним представителем Англии, который забивал на этой стадии, был Уэйн Руни – легендарный экс-форвард Манчестер Юнайтед отмечался в ворота Шальке в апреле 2011 года.

Напомним, Челси уверенно переиграл Реал (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал соревнований, где встретится с Манчестер Сити. Решающая встреча состоится 29 мая, начало в 22:00.

Челси вышел в финал Лиги чемпионов, легко переиграв Реал