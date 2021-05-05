Лига чемпионов выходит на финишную прямую. Уже известно имя первого финалиста – им стал Манчестер Сити, который уверенно переиграл ПСЖ. Там картина матча оказалась более-менее предсказуемой, а статус фаворита у "горожан" был слишком явным. Таким образом, болельщики оказались на грани английского финала, однако в случае со вторым полуфиналом всё несколько сложнее. В мадридской встрече между Реалом и Челси была зафиксирована результативная ничья, которая оставляет солидные шансы на проход обоим коллективам, а содержание той игры не дало однозначного ответа на вопрос, кто является более сильным.

Челси – Реал: Тухель назвал залог успеха, который выведет лондонцев в финал Лиги чемпионов

Проблема заключалась в том, что все тактические и игровые "изюминки" первого матча уложились в стартовые 20-25 минут, за которые команды разменялись голами. После этого матч закрылся – и оба тренера согласились на это. Впрочем, причины этого согласия у Томаса Тухеля и Зинедина Зидана были разными. Немца банально устраивал счёт, да и в принципе его команда лучше чувствует себя в "сухом" сценарии без большого количества рискованных решений. Француз, в свою очередь, реагировал на тактические проблемы, возникшие в поединке.

Главная слабость Реала в первом матче крылась в невозможности выдерживать агрессивное давление один-в-один, которое Зинедин Зидан попытался навязать. Для этого он отзеркалил схему лондонцев, сыграв в 3-4-2-1 – впрочем, увидев стартовый состав "сливочных", Тухель понял замысел. Ответом стали переход на 3-5-2 со свободной ролью для Маунта и Жоржинью, которые своими перемещениями перегружали зоны, вытягивали опекунов и приводили к разрывам в прессинге мадридцев. В теории, этих проблем не должно было возникнуть, однако Реал оказался не готов ещё и к темпу лондонцев.

Вместе с высокой линией обороныподобный футбол приводил к регулярным провалам "бланкос" и, в конце концов, к голу Челси – он прилетел из-за обмена позициями в центре между Рюдигером и Жоржинью и выдергивания Милитао на Маунта. Вследствие этих движений центрхавы Реала банально не успели разобраться и перестроиться, чтобы сыграть по Рюдигеру. Антонио же наказал их шикарным ассистом за спину Эдеру.

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Челси мог забивать даже не один гол, но проблемы с реализацией не позволили конвертировать преимущество в комфортный счёт. Реал же постепенно выровнял ход матча и забил в ответ, однако из интересных инструментов в атаке можно было отметить только классную работу Бензема. В целом, лондонцы до перерыва выглядели лучше во всех компонентах - после же Зинедин Зидан перешёл к привычной модели 4-3-3 с отказом от высокого прессинга. Игра закрылась, а опасных моментов больше не возникало.

Говорит ли этот матч о тактической уязвимости Реала? Да, но только частично. Неспособность перепрессинговать Челси сильно влияет на качество контроля матча и территории – между тем, забить прекрасной обороне "аристократов" без доминирования будет чрезвычайно трудно. Лондонцы привыкли контролировать центр и темп, а значит за него нужно вести активную борьбу на очень высоких скоростях. Для мадридцев это – серьёзная проблема.

С другой стороны, стоит отметить способность Реала подстраиваться под неблагоприятный тактический расклад. Когда "сливочные" отказались от агрессивного прессинга и стали работать от глубокой позиционной обороны, у Челси исчезло игровое преимущество. Вообще, Мадрид в текущем сезоне – это не про скорости и не про прессинг, а про игру от недостатков соперника и мелкую позиционную работу. Сильнее ли в этих компонентах коллектив Томаса Тухеля? Здесь однозначного ответа мадридская встреча не дала. Когда "сливочные" играют в привычный для себя футбол, они, как минимум, не проваливаются.

Очевидно, что сегодня Зинедин Зидан вернется к классической схеме 4-3-3. Одной из главных интриг встречи является возвращение Азара – экс-вожак Челси уже восстановился от травмы и выдал прекрасный первый тайм с Осасуной, но после перерыва бельгиец несколько подсел. Эден придавал "бланкос" нестандартность и динамику, критически необходимую для поединке на Стэмфорд Бридж, однако вс' будет зависеть от его физических кондиций.

Кстати, матч против памплонцев мадридцы выиграли, дожав соперника на последних минутах – теперь беспроигрышная серия Реала составляет аж 20 матчей, причём за последние шесть матчей команда пропустила всего один гол. К тому же, "бланкос" продолжают биться за чемпионство, хотя за сезон их скосили почти 60 травм. Это много говорит о способности Реала держать удар и адаптироваться к проблемам.

Челси, в свою очередь, полурезервным составом переиграл на выходных Фулхэм (2:0). Лондонцы после второго гола откровенно отбывали номер, нанеся два удара после перерыва – заметно, что подопечные Томаса Тухеля сейчас сконцентрированы исключительно на полуфинале Лиги чемпионов. В этом есть определённое преимущество над Реалом, которому приходится убиваться на два фронта, а с учётом отсутствия значительных кадровых проблем, лучшей обороны (17 матчей на "ноль") и более высокого темпа игры преимущество становится ещё серьёзнее.

Впрочем, "аристократы" не могут похвастаться крепкой психологией. Это Мадрид не проигрывает на протяжении пары месяцев, выживая даже при самых неблагоприятных раскладах – лондонцы же могут победить Ман Сити, Ливерпуль и Тоттенхэм, чтобы потом крупно проиграть Вест Брому (2:5) и расписать ничью с Брайтоном (0:0). Кроме того, у команды низкая реализация – в АПЛ она забила на 7,66 голов меньше, чем ожидалось. Худшая статистика только у Брайтона. Львиная доля из этого недобора лежит на Вернере. Между тем, на таких высоких раундах ЛЧ качество реализации становится одним из определяющих факторов – и тут Реал значительно сильнее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковачич – Васкес, Карвахаль

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Челси – Реал Мадрид

Челси: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржинью, Канте, Чилуелл – Пулишич, Маунт – Хаверц

Реал Мадрид: Куртуа – Одриосола, Рамос, Милитао, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

В принципе, команды равны, но небольшое преимущество всё же стоит отдать Челси. Во-первых, за "аристократов" играет выездной гол – мадридцы рано или поздно вынуждены будут идти вперёд, открывая пространство за спиной, да и на психологическую уверенность этот факт влияет. Во-вторых, у хозяев лучшая кадровая ситуация: да, в состав "бланкос" вернулись Азар, Рамос и Вальверде, но их физическая форма пока неизвестна – Одриосола же нормально заменить Васкеса и Карвахаля не способен. Томас Тухель, в свою очередь, имеет примерно полтора равноценных состава, что позволяет удивлять тактическими перестроениями и усиливать игру по ходу встречи.

Кроме того, эта дуэль будет тренерской. Зинедин Зидан в текущем сезоне стал королём топ-матчей, благодаря отдельным тактическим планам уверенно переиграв Рональда Кумана, Юргена Клоппа, Диего Симеоне, Джан Пьеро Гасперини и Антонио Конте – все эти уважаемые господа проиграли тактическую битву. Томмам Тухель стал первым коучем, которому удалось законтрить стартовый план Зинедина Зидана. Более того – Реал в первом матче против "аристократов" так и не нашёл реальных инструментов для взлома обороны Челси. Мадридцы отказались от прессинга и согласились на убивание ритма игры ради ничьи.

Челси – более быстрый коллектив с большим вариативностью в атаке. Лондонцы в принципе не выглядят зависимыми от формы какого-то отдельного исполнителя, чего не скажешь о "сливочных". К тому же, они должны выглядеть более свежими в физическом плане, ведь на выходных у Реала был сложный матч, да и в целом календарь заставляет мадридцев играть на пределе возможностей.

"Бланкос" точно дадут бой. Всё же, это очень мощный коллектив, который имеет чемпионский характер и хорошую структуру розыгрыша и позиционного наступления – при этом счёт не заставляет команду раскрываться раньше, чем это потребуется. Вполне возможно, что матч перейдёт в овертайм, но в проход Реала в финал не верится. Слишком быстрая, тактически гибкая и физически выносливая команда у Томаса Тухеля – и слишком большое у неё было преимущество в Мадриде.

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