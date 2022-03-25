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Реал определился с будущим Анчелотти после позора в Эль Классико

Азар более месяца безнадежно просидел на скамье запасных Реала, а теперь загремел в лазарет на 4-5 недель. Это означает, что вингер пропустит оба матча против Челси в рамках 1/4 финала ЛЧ (6 и 14 апреля). Напомним, именно лондонцы летом 2019-го продали Реалу звезду-катастрофу за 115 млн евро.

Общая статистика Азара в этом сезоне выглядит откровенно жалко – 877 сыгранных минут, один гол и два ассиста.

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