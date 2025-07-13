Челси и ПСЖ встретятся в финале Клубного чемпионата мира. Где смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Челси – ПСЖ состоится уже сегодня, 13 июля, и начнется в 22:00 по Киеву. Финал Клубного ЧМ будет принимать арена MetLife Stadium.

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Медиасервис MEGOGO покажет решающую игру КЧМ-2025 на собственной ОТТ-платформе. Посмотреть матч можно по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Сусіпльне будет транслировать поединок на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

На MEGOGO матч Челси – ПСЖ прокомментируют Виталий Кравченко и Вадим Шевякин. Трансляцию можно найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на отдельных поп-ап каналах в разделе "Телевидение".

Напомним, в полуфинале ПСЖ разгромил мадридский Реал (4:0). Челси на пути к финалу уверенно переиграл бразильский Флуминенсе (2:0). Оба мяча забил нападающий Жоао Педро.

Челси – ПСЖ: анонс финала Клубного ЧМ-2025