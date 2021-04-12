Челси – Порту: Тухель отметил главное преимущество соперника перед поединком Лиги чемпионов
Главный тренер Челси Томас Тухель предостерег своих подопечных от недооценки соперника перед матчем ЛЧ.
"Пассивный футбол? Мы не играем так, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.
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Наверное, Порту в каком-то смысле проще – у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы можем оказаться в сложном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом поединке 1/4 финала ЛЧ Челси на выезде уверенно победил Порту (2:0). Ответный матч между этими соперниками состоится 13 апреля, начало в 22:00.
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