"Пассивный футбол? Мы не играем так, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.

Кристал Пэлас – Челси – 1:4 – видео голов и обзор матча

Наверное, Порту в каком-то смысле проще – у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы можем оказаться в сложном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом поединке 1/4 финала ЛЧ Челси на выезде уверенно победил Порту (2:0). Ответный матч между этими соперниками состоится 13 апреля, начало в 22:00.

Челси одолел Порту – "драконы" были лучше, но заявку на полуфинал ЛЧ сделала команда Тухеля