Английский и португальский коллективы не демонстрировали атакующий футбол в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Челси и Порту завершили первую 45-минутку второго четвертьфинального поединка нулевой ничьей. За это время ни один из клубов не ударил в створ ворот соперника.

Челси – Порту: онлайн-трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов

В текущем розыгрыше самого престижного турнира Европы только в одной встрече команды уходили на перерыв с аналогичной статистикой. Это было в декабрьском матче Динамо – Ференцварош, сообщает OptaJoe в своем Twitter.

Заметим, первая встреча Челси и Порту завершилась убедительной победой "аристократов" (2:0). Победитель этого дуэта в полуфинале сыграет с триумфатором пары Реал – Ливерпуль.

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