Челси поиздевался над Норвичем в поединке 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Синие" вышли вперед в счете уже на 8 минуте – Маунт классно попал в дальний угол из-за пределов штрафной. Хадсон-Одой через 10 минут удвоил преимущество, реализовав выход один на один после роскошного паса Ковачича. До перерыва Челси забил еще раз, гол в активе Риса Джеймса.

Челси разгромил Норвич и закрепил лидерство в АПЛ – Маунт оформил хет-трик, все 7 голов забили англичане

А во второй половине лондонцы добили соперника. Чилвел и автогол Ааронса сделали преимущество неприличным, а Маунт окончательно унизил гостей, забив дважды под занавес встречи.

Таким образом, Челси набрал 22 очка и закрепился на первой строчке, а Норвич продолжает плестись на дне турнирной таблицы с 2 пунктами после 9 сыгранных туров.