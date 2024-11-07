В четверг, 7 ноября, в 3-м туре третьего по силе евротурнира Челси будет принимать армянский Ноа. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Челси – Ноа состоится в Лондоне на Стемфорд Бридж и стартует в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок будет показывать MEGOGO.

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Напомним, Челси взял максимум в первых двух турах группового этапа. Ноа, для которого выход в эту стадию турнира – уже достижение, обыграл Младу Болеслав (2:0) и уступил венскому Рапиду (0:1). И поражение стало для армянского клуба единственным в последних шести матчах (в пяти матчах были исключительно победы). В свою очерень у Челси – два матча без побед (поражение от Ньюкасла и ничья с Манчестер Юнайтед).

Украинский полузащитник Михаил Мудрик уже традиционно для матчей Лиги конференций попал в стартовую одиннадцатку. Более того, его фото стало главным на афише со стартовым составом.

Стартовый состав Челси: Йоргенсен – Вейга, Адарабьойо, Бадиашиль, Дисаси – Энцо, Нкунку, Феликс – Гиу, Мудрик, Джордж.

Запасные: Санчес, Меррик, Кукурелья, Мадуэке, Чуквуэмека, Дьюсбери-Хлл, Гюсто, Касадеи, Рак-Сакьи.

Стартовый состав Ноа: Чанчаревич, Мурадян, Элдер Феррейра, Гонсалу Грегориу, Чинари, Сангаре, Амбарцумян, Милькович, Манвелян, Гонсалу Силва, Этеки.

Запасные: Площадный, Тораринссон, Айяс, Дашян, Мендоза, Аванесян, Пабло Сантос, Петросян, Улад Омар, Пинсон.