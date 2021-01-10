Челси – Моркем – 4:0 – видео голов и обзор матча
Челси принимал Моркем в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Кубок Англии, третий раунд
Челси – Моркам – 4:0
Голы: Маунт, 18, Вернер, 44, Хадсон-Одой, 49, Хаверц, 85
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Морком, который выступает в 4-м по силе дивизионе Англии, не нашел никаких аргументов против звезд Челси.
Открыл счет Мейсон Маунт, которому удался мощный дальний удар из-за пределов штрафной, а ближе к перерыву Вернер удвоил преимущество лондонцев. Во втором тайме хозяева добили соперника еще двумя мячами.
Челси идет в 1/16 финала Кубка Англии.
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