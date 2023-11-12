Вингер Челси Михаил Мудрик может не сыграть против Манчестер Сити в поединке 12-го тура АПЛ.

Мудрик по неизвестным причинам пропустил последнюю тренировку Челси, из-за чего есть подозрение, что Михаил не сможет сыграть, сообщает football.london.

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Подозревают, что у украинца снова возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он уже пропустил несколько матчей в сезоне 2023/24.

Добавим, что Мудрик сыграл 33 минуты в поединке против Тоттенхэма (6 ноября). Украинцу не удалось забить, хотя имел роскошный шанс, но находился в офсайде, когда он и Николя Джексон выскочили вдвоем на одного вратаря.

В текущем сезоне Михаил сыграл в 10 поединках за Челси, в которых отметился 2 голами. Матч против Манчестер Сити состоится уже сегодня, 12 ноября, начало в 18:30.

Челси нанёс Тоттенхэму первое поражение – 5 отменённых голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона