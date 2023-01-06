Челси – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча
08:59 - Читати українською
Манчестер Сити минимально победил Челси в 19-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
63’ Рияд Марез
Команды провели первый тайм далеко не ярко. Ближайшим к голу был Обамеянг, но удар на себя взял стойку. После перерыва Аке ответил выстрелом в каркас. Самым метким был Марез, замкнувший выстрел Грилиша на дальней.
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Челси отыграться не сумел, поэтому остался на 10 строчке с 25 пунктами – до зоны ЛЧ 10 очков, как и до зоны вылета. Манчестер Сити набрал 39 зачетных баллов, закрепившись на втором месте турнирной таблицы АПЛ.
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