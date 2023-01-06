Команды провели первый тайм далеко не ярко. Ближайшим к голу был Обамеянг, но удар на себя взял стойку. После перерыва Аке ответил выстрелом в каркас. Самым метким был Марез, замкнувший выстрел Грилиша на дальней.

Манчестер Сити минимально победил Челси благодаря удачной замене Гвардиолы - "горожане" сократили отставание от Арсенала