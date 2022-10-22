Челси принимает Манчестер Юнайтед в 13 туре Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Манчестер Юнайтед стартует в 19:30 по киевскому времени на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне. После 10-ти сыгранных поединков команды соседствуют в турнирной таблице. Лондонцы после смены главного тренера набрали приличный ход и ворвались в топ-4 (20 очков). У Юнайтед на бал меньше и 5-я позиция АПЛ.

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Интересно, что это уже вторая дуэль Грэма Поттера против Эрика Тен Хага в первом круге текущего сезона. В стартовом туре АПЛ его Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (2:1), а теперь Поттер будет противостоять манкунианцам уже в должности наставника Челси.

Криштиану Роналду сегодня не сыграет. Эрик ен Хаг отстранил звезду от тренировок с первой командой за отказ выйти на замену в предыдущем матче против Тоттенхэма (2:0). Португалец даже не приехал в Лондон.

Онлайн-трансляцию матча Челси – Манчестер Юнайтед на Setanta Sports можно просмотреть ниже в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы

Челсі: Кепа – Чалоба, Силва, Кукурелья – Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Чилвелл – Маунт, Обамеянг, Стерлинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фернандеш – Антони, Эриксен, Санчо – Рашфорд