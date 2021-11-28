Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал посадку нападающего Криштиану Роналду в запас на матч 13-го тура английской Премьер-лиги против лондонского Челси.

"Несколько поправок и изменений, чтобы освежить ситуацию.

Манчестер Юнайтед может использовать связи Рангника для трансфера Холанда

Имя Роналду выделяется [на скамейке запасных]. Я хорошо пообщался с Криштиану, с ним все хорошо", – приводит слова коуча инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.

Отметим, что по возвращении на Олд Траффорд португалец не играл со старта лишь в матче 7-го тура АПЛ против Эвертона (1:1).

Манчестер Сити переиграл Вест Хэм – украинцы за кулисами, попытки разглядеть мяч, Пеп вернулся на второе место