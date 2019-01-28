toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Челси – Манчестер Юнайтед и легкая добыча для Манчестер Сити Зинченко – жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

28 января 21:51 632 Читати українською
Челси – Манчестер Юнайтед и легкая добыча для Манчестер Сити Зинченко – жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Челси с Кубком Англии-2018 / Reuters

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

Центральным матчем стадии станет противостояние Челси и Манчестер Юнайтед на Стэмфорд Бридж. Зато чемпион Англии – Манчестер Сити – сыграет с победителем пары Мидлсбро – Ньюпорт, которых ждет переигровка.

Челси в дебютном матче Игуаина разгромил Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Что касается других клубов АПЛ, то Кристал Пэлас сыграет с Донкастером, а Уотфорд с победителем пары Портсмут – КПР. Еще два представителя элитного дивизиона – Вулверхэмптон и Брайтон – должны сыграть повторные матчи с Шрусбери и Вест Бромвичем соответственно.

Отметим, что поединки 5-го раунда Кубка Англии запланированы на 16 февраля.

Все пары 5-го раунда Кубка Англии 2018/19:

Бристоль Сити – Шрусбери / Вулверхэмптон

Уимблдон – Миллуолл

Донкастер – Кристал Пэлас

Мидлсбро / Ньюпорт – Манчестер Сити

Челси – Манчестер Юнайтед

Суонси – Барнет / Брентфорд

Портсмут / Куинз Парк Рейнджерс – Уотфорд

Брайтон / Вест Бромвич – Дерби Каунти

Теги
Англия Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Кубок Англии Кубок Англии 2018/19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13434 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
45
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук