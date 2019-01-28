Челси – Манчестер Юнайтед и легкая добыча для Манчестер Сити Зинченко – жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

Центральным матчем стадии станет противостояние Челси и Манчестер Юнайтед на Стэмфорд Бридж. Зато чемпион Англии – Манчестер Сити – сыграет с победителем пары Мидлсбро – Ньюпорт, которых ждет переигровка.

Челси в дебютном матче Игуаина разгромил Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Что касается других клубов АПЛ, то Кристал Пэлас сыграет с Донкастером, а Уотфорд с победителем пары Портсмут – КПР. Еще два представителя элитного дивизиона – Вулверхэмптон и Брайтон – должны сыграть повторные матчи с Шрусбери и Вест Бромвичем соответственно.

Отметим, что поединки 5-го раунда Кубка Англии запланированы на 16 февраля.

Все пары 5-го раунда Кубка Англии 2018/19:

Бристоль Сити – Шрусбери / Вулверхэмптон

Уимблдон – Миллуолл

Донкастер – Кристал Пэлас

Мидлсбро / Ньюпорт – Манчестер Сити

Челси – Манчестер Юнайтед

Суонси – Барнет / Брентфорд

Портсмут / Куинз Парк Рейнджерс – Уотфорд

Брайтон / Вест Бромвич – Дерби Каунти