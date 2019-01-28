Челси – Манчестер Юнайтед и легкая добыча для Манчестер Сити Зинченко – жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.
Центральным матчем стадии станет противостояние Челси и Манчестер Юнайтед на Стэмфорд Бридж. Зато чемпион Англии – Манчестер Сити – сыграет с победителем пары Мидлсбро – Ньюпорт, которых ждет переигровка.
Челси в дебютном матче Игуаина разгромил Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Что касается других клубов АПЛ, то Кристал Пэлас сыграет с Донкастером, а Уотфорд с победителем пары Портсмут – КПР. Еще два представителя элитного дивизиона – Вулверхэмптон и Брайтон – должны сыграть повторные матчи с Шрусбери и Вест Бромвичем соответственно.
Отметим, что поединки 5-го раунда Кубка Англии запланированы на 16 февраля.
Все пары 5-го раунда Кубка Англии 2018/19:
Бристоль Сити – Шрусбери / Вулверхэмптон
Уимблдон – Миллуолл
Донкастер – Кристал Пэлас
Мидлсбро / Ньюпорт – Манчестер Сити
Челси – Манчестер Юнайтед
Суонси – Барнет / Брентфорд
Портсмут / Куинз Парк Рейнджерс – Уотфорд
Брайтон / Вест Бромвич – Дерби Каунти