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Челси – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

06:00 45 Читати українською
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча
Челси – Манчестер Юнайтед – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед одолел Челси в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Манчестер Юнайтед.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера на Стэмфорд Бридж обыграли Челси. Героем встреча в составе "красных дьяволов" стал Маркус Решфорд.

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча

22-летний форвард реализовал пенальти в первом тайме, а во втором – забил невероятный гол ударом со штрафного, добыв для своей команды победу. В составе Челси отличился Миши Батшуаи.

Отметим, что игра в Лондоне стала уже третьей победной подряд для команды из Олд Траффорд.

Ливерпуль в серии пенальти победил Арсенал и вышел в 1/4 финала Кубка лиги – команды забили десять голов

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Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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