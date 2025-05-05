Фол Алиссона за пределами штрафной в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 3:1
Челси одолел Ливерпуль в матче 35-го тура АПЛ (3:1). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Ливерпуль стал всего лишь четвёртой командой, которая проиграла свой первый матч после того, как де-факто стала чемпионом Англии. Ранее подобным антидостижением отметились Арсенал (1997/98, против Ливерпуля), Челси (2005/06, против Блэкберна) и сами "красные" (2019/20, против Манчестер Сити).
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В этой встрече тон задал быстрый гол Энцо Фернандеса на третьей минуте. Игроки Челси, видимо, усыпили бдительность "красных" своим чемпионским коридором и быстро вышли вперёд.
После перерыва Куанса отметился автоголом, а Коул Палмер реализовал пенальти. Единственным светлым пятном в игре Ливерпуля стал гол ван Дейка на 85-й минуте. Это ещё хорошо, что арбитр не удалил Алиссона за его фол за пределами штрафной площади! Оказалось, что бразильского вратаря спас офсайд Джексона...