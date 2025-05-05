Ливерпуль стал всего лишь четвёртой командой, которая проиграла свой первый матч после того, как де-факто стала чемпионом Англии. Ранее подобным антидостижением отметились Арсенал (1997/98, против Ливерпуля), Челси (2005/06, против Блэкберна) и сами "красные" (2019/20, против Манчестер Сити).

Челси уверенно победил Ливерпуль – лондонцы сохранили место в зоне ЛЧ, Палмер прервал 18-матчевую безголевую серию

В этой встрече тон задал быстрый гол Энцо Фернандеса на третьей минуте. Игроки Челси, видимо, усыпили бдительность "красных" своим чемпионским коридором и быстро вышли вперёд.

После перерыва Куанса отметился автоголом, а Коул Палмер реализовал пенальти. Единственным светлым пятном в игре Ливерпуля стал гол ван Дейка на 85-й минуте. Это ещё хорошо, что арбитр не удалил Алиссона за его фол за пределами штрафной площади! Оказалось, что бразильского вратаря спас офсайд Джексона...