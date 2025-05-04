Челси почтил чемпионство Ливерпуля

Поединок имел очень большое значение для лондонцев. Они должны были побеждать, чтобы оторваться от Ноттингема и Астон Виллы на три очка – и тем самым остаться на последней позиции в зоне ЛЧ. Вот только в соперники приехал свежеиспеченный чемпион Англии, который не знал поражений от Челси в течение четырех лет. На Стэмфорд Бридж же мерсисайдцы не проигрывали с 2020 года.

Матчу предшествовал чемпионский коридор, который устроили красным:

Чемпион перепраздновал

Первый час встречи подопечные Арне Слота не были похожими сами на себя. На этом отрезке свежеиспеченный чемпион провел всего четыре удара, не создав ни одного опасного момента. И это при 72% владения. В актив "красных" можно было занести только несколько перспективных передач – как на 13-й минуте, когда Гакпо закрутил мяч на дальнюю штангу. Салах не успел к мячу.

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Челси же открыл счет уже на 3-й минуте. Палмер открылся между линиями и запустил передачу на правый фланг, а Нету прошел вперед и прострелил. Эндо не смог перехватить кросс, позволив Фернандесу сыграть на замыкании – Энцо вторым касанием попал под правую стойку. 1:0!

На 10-й минуте Челси мог не только 2:0 оформить, но и удаление для Алиссона заработать. Голкипер вышел за пределы штрафной и срубил Джексона при выходе один на один – впрочем, Ливерпулю повезло. Николас залез в явный офсайд.

На 43-й минуте произошел еще один выход один на один. Теперь уже Джексон ассистировал, а Мадуэке забил гол. Ливерпуль снова спасся офсайдом.

Между этими эпизодами произошел удар Нету с линии штрафной, который прошел пов ближнюю стойку. В целом, Челси выглядел значительно убедительнее в продвижении мяча. Сказывалось отсутствие Гравенберха и Макаллистера, без которых опорная зона Ливерпуля сыпалась. Кроме того, в центре обороны частенько ошибался Кванса.

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "синих". Второй тайм начался без кадровых перестановок и без изменений в игре – как следствие, уже через семь минут после перерыва Челси забил второй раз. Точнее, забил Ливерпуль. В собственные ворота.

Все началось с прорыва Палмера с правого фланга в штрафную. Коул легко переиграл Цимикаса и выполнил прострел вдоль линии вратарской, а там началась суматоха. Ван Дейк в попытке выбить мяч попал в Квансу, а от Джаррела сфера закатилась в сетку – 2:0!

Ливерпуль попытался вернуться, но "сгорел"

Арне Слот мгновенно провел замены. На 58-й минуте вместо Жоты и Трента вышли Нуньес и Брэдли, а на 69-й игру освежили Собослай и Макаллистер (Эндо и Эллиот отправились на скамейку). Этот ход принес определенные сдвиги – гости начали долго комбинировать на чужой половине и имели 6:0 по ударам с 63-й по 78 минуты. Вот только острых моментов не возникало.

Челси где-то сознательно подсел, чтобы наказывать соперника на встречных курсах. И это работало! Так, на 80-й минуте свежий Санчо получил передачу от Энцо и пробил с левого края штрафной (Алиссон парировал), а на 81-й Палмер переиграл Брэдли и неожиданно вколотил с нулевого угла. Стойка спасла Ливерпуль!

Наказание за расточительство прилетело на 85-й минуте, когда Ван Дейк замкнул подачу с углового. 2:1! Казалось, что сейчас чемпион поймает кураж и побежит на камбэк – но вместо этого мерсисайдцы поймали пачку крутых контратак.

В конце концов, они завершились пенальти, который на 5-й минуте привез Кванса. Палмер подошел к отметке и уверенно переиграл Алиссона. Таким образом, Коул прервал 18-матчевую безголевую серию. Что наиболее важно, он установил окончательный счет – 3:1! Ливерпуль потерпел третье поражение в чемпионате, а Челси сохранил место в зоне ЛЧ.