"Нам очень легко подготовиться к будущему финалу Кубка Англии, ведь мы все еще злимся на себя за упущенную возможность досрочно выйти в Лигу чемпионов и из-за неудачного выступления в матче с Арсеналом.

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Теперь перед нами стоит задача сосредоточиться только на финальном матче. Нам понадобится наша лучшая игра. Лестер – очень сильная команда и заслуживает того, чтобы выйти в финал. Через несколько дней после финала мы сыграем с ними матч за право попадания в топ-4. Это будет невероятно сложно, но мы чувствуем себя готовыми к этой борьбе", – цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, финальное противостояние между Челси и Лестером в Кубке Англии состоится уже сегодня, 15 мая. Начало встречи в 19:15.

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