Челси принимал Кристал Пэлас в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Несмотря на доминирование подопечных Лэмпарда в первой половине игры, открыть счет до свистка на перерыв игрокам Челси не удалось.

Челси разгромил Кристал Пэлас – два пенальти за четыре минуты и дебютный гол Чилвела

Во втором тайме "синие" устроили настоящий голепад, сначала новичок хозяев Бен Чилвел отличился дебютным голом, после Зума удвоил преимущество Челси. Добил гостей Жоржинью, который реализовал два пенальти перед финальным свистком.

После 4-х туров АПЛ Челси расположился на 4-й строчке, Кристал Пэлас – 8-й.

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