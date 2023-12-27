Челси принимает Кристал Пэлас в рамках 19-го тура АПЛ. Ищите стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч 19-го тура АПЛ 2023/24 между Клистал Пэлас и Челси начнется в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports (для просмотра необходимо иметь соответствующую подписку). Также игру покажут на телеканале Setanta Sports. Следить за главными событиями можно в текстовом онлайне на Футбол 24.

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Михаил Мудрик начнет встречу в стартовом составе. Сегодня украинец окажется в сложной ситуации, когда просто обязан приносить результат. По разным причинам Маурисио Почеттино не может рассчитывать на Рахима Стерлинга, Энцо Фернандеса и Коула Палмера. Челси нужна победа, ведь за последние четыре матча АПЛ "синие" потерпели три поражения. В то же время у Кристал Пэлас дела еще хуже – одна победа за последние 11 матчей.

Челси – Кристал Пелас: стартовые составы

Челси: Петрович – Гюсто, Дисаси, Бадиашиль, Колвил – Кайседо, Галлахер – Матсен, Нкунку, Мудрик – Джексон

Кристал Пелас: Хендерсон – Клайн, Геи, Андерсен, Митчелл – Лерма, Ричардс – Олисе, Эзе, Айю – Матета