В четверг, 8 мая, состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций между Челси и Юргорденом (1:0). Видео гола и обзор поединка – на "Футбол 24".

В ответном матче между Челси и Юргорденом интриги не было. Лондонцы, практически вторым составом, повторно обыграли шведов.

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Единственный мяч на 38-й минуте забил Кирнан Дьюсбери-Холл, который после рывка получил точный обостряющий пас от Джорджа и точно пробил в угол ворот.

Теперь Челси предстоит финал Лиги конференций, где они сойдутся с Бетисом. Встреча состоится 28 мая.

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