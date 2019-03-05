Челси – Динамо: в двух аэропортах Лондона накануне прилета киевлян нашли взрывчатку

В аэропортах Лондона нашли взрывчатку / ВВС

В Лондоне неизвестные заложили взрывчатку в двух аэропортах и на железной дороге.

Британская контртеррористическая полиция обнаружила в аэропортах Хитроу и Лондон Сити, а также на железнодорожной станции Ватерлоу три пакета со взрывчаткой.

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Самодельные взрывные устройства были обнаружены в почтовых пакетах формата А4. Полиция рассматривает эти случаи, как связаны друг с другом, сообщает ВВС.

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Напомним, 7 марта в Лондоне состоится матч 1/8 финала Лиги Европы между Челси и киевским Динамо. Заметим, что киевляне еще не вылетели в Англию.