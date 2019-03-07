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Челси – Динамо: травмированный Соль обратился к одноклубникам перед матчем

21:22 224 Читати українською
Челси – Динамо: травмированный Соль обратился к одноклубникам перед матчем
Травмированный Соль обратился к одноклубникам / ФК Динамо

Форвард киевлян Фран Соль, который пропустит матч против Челси из-за повреждения плеча, поддержал одноклубников перед поединком на Стэмфорд Бридж.

17’ Педро Родригес
 

"Вперед ребята!! Сделайте это для тех, кто не может быть там!!", – написал испанский нападающий Динамо в Twitter.

Челси – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Напомним, Фран травмировал плечо в прошлом матче "бело-синих" против Десны. Врач Динамо Леонид Миронов рассказал, что Солю понадобится хирургическое вмешательство. Форвард рискует уже не сыграть в текущем сезоне.

Менее чем через час прозвучит стартовый свисток в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо.

Челси – Динамо: стартовые составы на матч 1/8 Лиги Европы

Теги
Лига Европы Челси - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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