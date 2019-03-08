Челси – Динамо: Сидорчук стал самым полезным игроком киевлян по версии InStat

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук стал самым полезным в составе своей команды в проигранном лондонскому Челси (0:3) матче 1/8 финала Лиги Европы.

Капитан "бело-синих" набрал 314 баллов по данным InStat. Об этом сообщает Команда №1.

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Сидорчук выполнил 66 технико-тактических действий с браком 20 %, отдал 41 точную передачу (85 %), а 27 % из них были направлены вперед. Также хавбек выиграл 10 из 15-ти единоборств, что является лучшим показателем в составе обеих команд. Также в его активе 5 отборов, 5 перехватов и 3 подбора.

Стоит отметить, что два из трех ударов Динамо по воротам Челси нанес именно Сидорчук. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 14 марта в Киеве.

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