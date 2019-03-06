Челси – Динамо: Ребров оценил шансы киевлян в противостоянии с лондонцами

Экс-тренер Динамо, а ныне наставник Ференцвароша Сергей Ребров поделился мыслями относительно противостояния киевлян в 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Не знаю, какой будет тактика Хацкевича. Могу сказать только одно – сейчас Динамо находится в выгодном положении. На команду не давит такой груз ответственности за результат, который был на протяжении всего турнира. Вышли бы на Славию – тогда да. Все бы говорили: "Вынуждены проходить".

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В нынешней ситуации футболисты могут свободно себя чувствовать и показать все свои лучшие качества. Нет никакого давления, можно выйти и продемонстрировать хороший футбол на фоне такого соперника. Потеря отдельных исполнителей – это всегда плохо. Но я вижу, что у Динамо есть команда, есть костяк, а это самое главное.

У Челси владение мячом имеет тотальный характер. У лондонцев сильные атакующие исполнители, но они чаще просят мяч в ноги, а потом делают с ним то, что умеют. Практически в любой ситуации нападающие "синих" находят правильный выход. Желание прессинговать, конечно, тоже присутствует", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 7 марта, начало в 22:00.

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