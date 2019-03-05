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Челси – Динамо: прогноз Александра Алиева

5 марта 23:29 52 Читати українською
Челси – Динамо: прогноз Александра Алиева
Александр Алиев / соцсети

Экс-хавбек Динамо Александр Алиев сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

"Челси в последних матчах показывает неплохой футбол. Я бы не сказал, что у них сейчас спад. В игре чемпионата Англии против Тоттенхэма они намного лучше выглядели, показали хороший футбол и добыли три очка.

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Динамо будет в Лондоне очень трудно, хотя с английскими командами мы играем неплохо. В данном поединке ставлю на победу Челси в один мяч, но говорю, что обе команды забьют", – сказал Алиев FootballHub.

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Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Лига Европы
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