Челси – Динамо: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

Главный тренер Челси Маурицио Сарри поделился мыслями после матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского Динамо (3:0).

"Мы могли забивать больше, чем три гола, особенно хорошие шансы у нас были в первом тайме. Впрочем, этот результат нас вполне устраивает, хотя перед ответным матчем мы не должны расслабляться.

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Мы ожидаем, что вторая игра будет по схожему сценарию. Думаю, нам нужно будет больше обороняться. 3:0 – хороший результат. Нам нужно играть в Киеве в другой футбол с тем же уровнем внимания и приложить тех же усилий.

Хадсон-Одой? Он очень важный для нас молодой игрок, но ему 18 лет, и он нуждается в прогрессе. Мне не нравится, если фанаты или пресса слишком сильно давят на него, сейчас ему нужно только думать над улучшением своих навыков", – цитирует Сарри ВВС.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 14 марта в Киеве, начало в 19:55.

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