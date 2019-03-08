Челси – Динамо: Миколенко стал лучшим в проигранном матче киевлян по версии WhoScored

Защитник Виталий Миколенко стал лучшим в составе киевского Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси (0:3).

Молодой защитник получил оценку 6,6 по версии портала WhoScored.

Челси – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

В течение матча Миколенко 71 раз коснулся мяча и отдал 27 точных передач (68 % от всех пасов). Он также стал лучшим в составе обеих команд по количеству отборов (6). Второе место по этому показателю также занял "динамовец" – Сергей Сидорчук (4 отборы).

Худшим в составе Динамо стал Артем Шабанов. За свою игру он получил 5,6 балла. Отметим, что матч 1/8 финала состоится в Киеве 14 марта.