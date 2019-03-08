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Челси – Динамо: Миколенко стал лучшим в проигранном матче киевлян по версии WhoScored

09:18 64 Читати українською
Челси – Динамо: Миколенко стал лучшим в проигранном матче киевлян по версии WhoScored
Виталий Миколенко (слева) / Футбол 24

Защитник Виталий Миколенко стал лучшим в составе киевского Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси (0:3).

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

Молодой защитник получил оценку 6,6 по версии портала WhoScored.

Челси – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

В течение матча Миколенко 71 раз коснулся мяча и отдал 27 точных передач (68 % от всех пасов). Он также стал лучшим в составе обеих команд по количеству отборов (6). Второе место по этому показателю также занял "динамовец" – Сергей Сидорчук (4 отборы).

Худшим в составе Динамо стал Артем Шабанов. За свою игру он получил 5,6 балла. Отметим, что матч 1/8 финала состоится в Киеве 14 марта.

Теги
Челси - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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