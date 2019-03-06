Челси – Динамо: киевляне сегодня вылетают в Лондон, Хацкевич берет на матч 20 футболистов

Динамо сегодня, в 10 утра, вылетает в Лондон на матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич решил взять на матч следующих футболистов:

Челси – Динамо: прогноз Александра Алиева

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько.

Защитники: Томаш Кендзера, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Сидклей, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный.

Нападающий: Назарий Русин.

Челси – Динамо: в двух аэропортах Лондона накануне прилета киевлян нашли взрывчатку

Также с командой в Лондон полетели дисквалифицированный Беньямин Вербич и травмированный Миккел Дуэлунд, сообщает официальный сайт Динамо.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз