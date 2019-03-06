Челси – Динамо: киевляне сегодня вылетают в Лондон, Хацкевич берет на матч 20 футболистов

Динамо сегодня, в 10 утра, вылетает в Лондон на матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси.
Главный тренер киевлян Александр Хацкевич решил взять на матч следующих футболистов:
Челси – Динамо: прогноз Александра Алиева
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько.
Защитники: Томаш Кендзера, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Виталий Миколенко.
Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Сидклей, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный.
Нападающий: Назарий Русин.
Челси – Динамо: в двух аэропортах Лондона накануне прилета киевлян нашли взрывчатку
Также с командой в Лондон полетели дисквалифицированный Беньямин Вербич и травмированный Миккел Дуэлунд, сообщает официальный сайт Динамо.
Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз