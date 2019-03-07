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Челси – Динамо: киевляне не получили заслуженный пенальти, когда мяч попал в руку Алонсо

7 марта 23:10 143 Читати українською
Челси – Динамо: киевляне не получили заслуженный пенальти, когда мяч попал в руку Алонсо
Судья мог назначить пенальти в ворота Челси

Киевляне справедливо требовали одиннадцатиметровый удар после игры рукой Маркоса Алонсо в штрафной.

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

На 30-й минуте поединка между Челси и Динамо на Стэмфорд Бридж арбитр встречи не решился поставить пенальти. Маркос Алонсо сыграл рукой в своей штрафной после прострела Томаша Кендзеры.

Челси – Динамо – видео гола Педро

По состоянию на 46 минуту встречи киевляне минимально уступает лондонцам. Единственный гол во встрече забил Педро на 17-й минуте.

Челси – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы

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Лига Европы Челси - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Маркос Алонсо Маркос Алонсо
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