Челси – Динамо: киевляне не получили заслуженный пенальти, когда мяч попал в руку Алонсо

Лига Европы — 7 март 896
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Челси разгромил Динамо в матче Лиги Европы, Виллиан установил рекорд
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УЕФА начал расследование относительно возможного нарушения Манчестер Сити финансового фэйр-плейАнглия — 7 март 99
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглия — 7 март 235
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Рома объявила об увольнении Ди ФранческоИталия — 7 март 214
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Неймар обругал арбитра в соцсетях и рискует получить дисквалификациюЛига чемпионов — 7 март 403