Челси – Динамо: киевляне не получили заслуженный пенальти, когда мяч попал в руку Алонсо

Судья мог назначить пенальти в ворота Челси

Киевляне справедливо требовали одиннадцатиметровый удар после игры рукой Маркоса Алонсо в штрафной.

На 30-й минуте поединка между Челси и Динамо на Стэмфорд Бридж арбитр встречи не решился поставить пенальти. Маркос Алонсо сыграл рукой в своей штрафной после прострела Томаша Кендзеры.

Челси – Динамо – видео гола Педро

По состоянию на 46 минуту встречи киевляне минимально уступает лондонцам. Единственный гол во встрече забил Педро на 17-й минуте.

Челси – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы