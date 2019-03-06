Челси – Динамо: Цыганык дал прогноз на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Игорь Цыганык поделился своими ожиданиями от матча Лиги Европы между Челси и Динамо.

"Верю, что Динамо сможет навязать свой футбол, навязать борьбу футболистам лондонского клуба. Тем более, что ситуация, которая сейчас сложилась в Челси – не лучшая для команда.

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А Динамо наоборот показало себя в весенней части очень качественно и очень неплохо. Команда еще пока не потеряла ни одного очка, достаточно уверенно себя чувствует.

Есть кадровые проблемы: травма Соля, отсутствие Вербича. Есть не так много футболистов, которые могут заменить этих игроков, но суть остается: Динамо может навязать борьбу Челси.

Мой прогноз: Динамо обязательно забьет в Лондоне, у киевлян будут моменты и они найдут свой шанс. И я рискну предположить, что этот поединок закончится результативной ничьей. Я считаю, что этот результат позволит Динамо в Киеве решить вопрос о выходе в 1/4 финала", – сказал Игорь Цыганык на ютуб-канале Football Hub.

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