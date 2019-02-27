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Челси – Динамо: билеты для болельщиков киевлян стоят 25 фунтов

10:01 192 Читати українською
Челси – Динамо: билеты для болельщиков киевлян стоят 25 фунтов
Челси – Динамо: билеты для болельщиков киевлян поступили в продажу

Лондонский Челси выделил билеты для поклонников Динамо, которые планируют поддержать команду в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы 2018/19.

Болельщики Динамо могут приобрести билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси, который состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

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Цена билета на гостевой сектор составляет 25 фунтов. Оплата осуществляется в британской валюте, а приобрести билеты можно с 27 февраля по 1 марта, а также 4 и 5 марта, информирует официальный сайт киевлян.

В одни руки можно приобрести не более 3-х билетов. При себе необходимо иметь удостоверение личности на каждый пропуск. В первую очередь билеты будут продаваться в Киеве (в офисе фан-клуба Динамо на Грушевского), а также в Лондоне накануне матча. О времени и месте реализации пропусков в Англии киевский клуб обещает сообщить дополнительно.

К слову, уже началась реализация билетов и на ответный матч Динамо – Челси, который пройдет 14 марта.

Лига Европы1/8 финала

Челси - Динамо Киев: Четверг 07 марта 2019

Челси
до матча
8
дн
:
8
час
:
28
мин
Динамо Киев
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