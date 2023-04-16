"Я доволен результатом и игрой. Мне понравилось качество нашей игры. Мне, честно говоря, посчастливилось быть тренером этих игроков. Я счастлив, потому что мы порадовали наших болельщиков и клуб, но для себя я уже начинаю думать о полуфинале (Кубка Англии против Манчестер Юнайтед – прим.).

Мудрик – о поражении от Де Дзерби и Ко: "Когда во втором тайме Челси начал играть, было уже поздно"

Футбол – это о завтрашнем дне, если вы слишком радуетесь прошлому результату, вы не можете работать в футболе. Энсисо – еще один из наших важных молодых игроков. Я рад за него, это был важный гол для нас и для него, но мы могли играть лучше после второго гола. Мы играли слишком глубоко, поэтому мы должны работать и улучшать это. Мы слишком много страдали.

Единственное разочарование – мы теряем слишком много игроков. У нас очень трудный последний период сезона, а дальше играем в полуфинале Кубка Англии. Джоэл Велтман и Эван Фергюсон – очень хорошие игроки. Но мы можем изменить ситуацию. К примеру, Паскаль Гросс начал в центре полузащиты, а закончил на позиции защитника. Мы должны организоваться, чтобы достичь нашей цели на следующую игру и оставшийся сезон", – цитирует Де Дзерби сайт "чаек".

Благодаря победе Брайтон закрепился на 7 строчке турнирной таблицы АПЛ. Челси остался одиннадцатым, имея на 10 баллов меньше.

Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда