Челси и Бенфика встретятся в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

Матч Челси – Бенфика начнется в 22:00 по киевскому времени. Жозе Моуринью возвращается на Стэмфорд Бридж – португалец до этого дважды возглавлял лондонскую команду (с 2004-го по 2007-й и с 2013-го по 2015-й годы).

Где смотреть игру Челси – Бенфика? Игру в прямом эфире покажет MEGOGO по подписке Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL. Стоит добавить, что и Челси, и Бенфика потерпели поражения в первом туре. Лондонцы уступили мюнхенской Баварии (1:3), а "орлов" обыграл Карабах (2:3).

Стартовый состав Челси: Санчес – Гюсто, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья – Кайседо, Энцо Фернандес – Нету, Буонанотте, Гарначо – Джордж.

Стартовый состав Бенфики: Трубин – Дедич, Антониу Силва, Отаменди, Даль – Риос, Барренечеа – Люкебакио, Судаков, Аурснес – Павлидис.